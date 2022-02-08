Подросток пострадал в массовом ДТП в Алматы

Как сообщили в городском департаменте полиции, массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в 08:45 в Бостандыкском районе Алматы.

Указанные транспортные средства столкнулись по ул. Жарокова в северном направлении. Вследствие аварии пострадали два человека: 51-летняя женщина, управлявшая автомашиной Toyota Prado, а также 12-летний мальчик - пассажир из Lexus. Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов

По его словам, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Данный факт расследуется сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района. Будут назначены соответствующие экспертизы. Олжас Шарипов

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за гололеда произошли массовые ДТП. Позднее в ДП Алматы сообщили, с 06:00 в верхней части мегаполиса произошло более 25 ДТП, 10 – с пострадавшими.