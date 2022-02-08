В Сети появилось видео массового ДТП в Алматинской области

По данным областного ДП, жертв и пострадавших нет.

По факту ДТП возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 610 КоАП РК. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными.

Стоит отметить, из-за непогоды в Алматы также произошли массовые ДТП.