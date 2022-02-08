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Законодательство РК
13:32 08.02.2022

В Сети появилось видео массового ДТП в Алматинской области

авария Фото: Zakon.kz
Утром 8 февраля на трассе Алматы – Оскемен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, жертв и пострадавших нет.

По факту ДТП возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 610 КоАП РК.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными.

Стоит отметить, из-за непогоды в Алматы также произошли массовые ДТП.

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