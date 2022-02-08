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23:19 08.02.2022

Захарова раскритиковала ОБСЕ за игнорирование нападений на журналистов в Казахстане

МИД РФ Фото: mid.ru
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскритиковала ОБСЕ за игнорирование случаев нападения в Казахстане на журналистов в период январских событий, передает Zakon.kz.

Мария Захарова высказала свою точку зрения в интервью RT, комментируя позицию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Ранее Тереза Рибейру осудила ответные меры России в отношении DW и порекомендовала пересмотреть их. При этом на давление на RT DE в Германии она никак не отреагировала.

Представитель российского МИДа провела параллели с январскими событиями в Казахстане.

Когда журналисты были взяты в заложники, когда были разгромлены до основания студии и редакционные офисы международных телерадиокомпаний, когда журналистов избивали, преследовали, угрожали им. Когда захватывали студии не с целью их погромов, сколько для захвата эфира и принуждения журналистов к осуществлению функции передаточного звена и распространению экстремистской информации. И после этого мы не видели ни одного слова поддержки журналистов или осуждения экстремистов со стороны ОБСЕ.Мария Захарова

5 января 2022 года во время массовых беспорядков на Площади Республики в Алматы были разгромлены и разграблены редакции нескольких республиканских телеканалов и изданий.

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