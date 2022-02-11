День влюбленных за границей: куда поехать казахстанцам за романтикой

Прежде чем оформлять путевку на двоих на 14 февраля, составьте программу путешествия. Ознакомьтесь с тематическими экскурсиями и мероприятиями, которые организовывают гиды и отельеры разных стран: спланируйте незабываемое приключение. Кроме того, нужно узнать правила въезда в разные страны. Например, во Францию можно попасть, только будучи привитыми вакцинами, признанными Евросоюзом или ВОЗ, а в Турцию можно полететь и без наличия прививки, главное – иметь отрицательный ПЦР-тест.

Франция

Подарок в виде путевки во Францию и город любви – Париж – широкий жест, который наверняка оценят. В «самой романтичной стране мира» особо почитают Святого Валентина, который втайне от римского императора венчал влюбленных, за что и был казнен.

14 февраля на французских улицах и в кафе можно увидеть воркующие, целующиеся, обнимающиеся парочки. В этот день часто делают предложения руки и сердца, дарят друг другу подарки, сладости и валентинки. У знаменитой стены с надписями на большинстве языков мира можно загадать желание.

Однако наиболее масштабно День влюбленных отмечают в сердце Франции – в деревне Святого Валентина. В городке все пропитано любовью и все говорит о ней. Таблички с обозначением улиц красноватого оттенка и с сердечками. Сами улицы носят романтичные названия – Любви, Влюбленных сердец, Старых двориков и Маленькой ограды и так далее.

В городке есть беседка Святого Валентина и Сад влюбленных. Парочки со всего мира приезжают и сажают деревья, которые носят их имена. А на Дерево желаний можно повесить металлический листик в виде сердца с гравировкой. В деревне ежегодно даже выпускают марку, приуроченную к 14 февраля.

Туристы со всего мира съезжаются в Saint-Valentin, чтобы обновить клятвы верности, пожениться или заявить о своих чувствах.

Таиланд

Страна предлагает массу развлечений. В активе гидов и отельеров множество любопытных предложений, которые придутся парочкам по душе.

В Таиланде популярна такая услуга, как подводная фотосессия. Актуальная для влюбленных, и особенно – в День Святого Валентина. Туристы со специалистом обговаривают тематику и локацию. Далее главные действующие лица проходят инструктаж и краткое обучение позированию под водой. В результате отдыхающие получают креативные снимки, которые легко превращаются в необычные валентинки.

В провинции Транг, на курорте Пхукет, островах Пхи-Пхи, Ко Тао и других практикуют проведение удивительной и нестандартной церемонии – подводной свадьбы или признания в любви под водой. Особо популярна услуга в День влюбленных.

Брак – неофициальный, но с получением сертификата, заключается на глубине от 5 до 10 метров. Одни парочки погружаются в купальниках. Другие надевают на гидрокостюмы брюки, пиджак и белое платье, к подолу которого крепят грузики, чтобы вода не поднимала его наверх. В случае, если у жениха и невесты нет опыта в дайвинге, молодых обучают погружению и языку жестов, на котором те скажут да.

После погружения – отправка на яхте на место бракосочетания, погружение. На глубине уже установлен алтарь. Далее – клятвы, обмен кольцами, поцелуй и, конечно, роспись несмываемыми чернилами и подводная фотосессия. Свадебный ритуал проводит специальный церемониймейстер.

Даже если мужчина и женщина не готовы к такому серьезному шагу, как обручение, подводное бракосочетание будет отличной репетицией и займет место в числе самых запомнившихся моментов в жизни.

Тайский массаж известен целебными свойствами. После прохождения курса туристы отмечают улучшение самочувствия, укрепление иммунитета и другие позитивные изменения в организме. Кроме неоспоримой пользы, массаж может выступить в качестве необычного презента вашей второй половинке на 14 февраля. Арома-свечи, романтичная, расслабляющая музыка и тандем-релакс добавят изюминки в отношения. Романтическую SPA-программу ко Дню влюбленных предлагают многие салоны Таиланда.

ОАЭ

Прекрасным сюрпризом на 14 февраля будет организация тура в ОАЭ. Дубай, Шарджа и другие эмираты доступны для вылета из казахстанских городов. Широкий жест в виде оплаты шопинга по местным торговым центрам и бутикам девушки явно оценят.

Отличная идея в День Святого Валентина подняться на Бурдж-Халифу и на высоте 828 метров еще раз признаться в любви. Также можно организовать доставку тематического букета и подарка.

Доминикана

Улететь на День Святого Валентина в Доминикану для многих уже незабываемое приключение. На курортах, таких как Пунта-Кана, День влюбленных отмечается ярко. Проходят тематические карнавалы, маскарады и вечеринки. Но романтичное турне можно сделать еще более запоминающимся. Например, организовать фотосессию-love story на белоснежном пляже, после полюбоваться невероятной красоты закатным побережьем. Тут же поужинать за столиком, сервированным свечами, цветами и заставленным местными кушаньями из морепродуктов. За отдельную плату в наличии услуга в виде живого музыкального сопровождения.

Пункт, который вносят в план поездки влюбленные, – это посещение водопада Эль-Лимон. Необычайной красоты, издали он похож на оконный проем, вблизи – на портал в другой мир. Как принято считать, в мир вечной любви. 14 февраля к Эль-Лимону съезжаются парочки, чтобы искупаться в местных чистых водах. Считается, что этот ритуал скрепляет истинно любящие сердца.

Романтичные натуры оценят морскую прогулку на катамаране с шампанским и последующим купанием в живописных лагунах. Впрочем, как и полет на воздушном шаре. В стоимость услуги входят алкоголь и стол с закусками.

Турция

В Турции День влюбленных в силу религиозных моментов отмечают не столь ярко, как на тропических островах или в Европе. Однако для молодежи и туристов доступны тематические вечеринки в ночных клубах и барах. А если хочется чего-то более интимного, личного, то стоит купить путь в Каппадокию. Здесь гиды или отельеры легко организуют полет на воздушном шаре с романтическим ужином.

В Стамбуле парочки будут в восторге от ужина-прогулки по Босфору на яхте. Программа празднования может включать в себя специально нанятых музыкантов, танцы или костюмированное представление. Все зависит от финансовых возможностей.

В случае, если в планах признаться второй половинке в любви или сделать предложение, рассмотрите Галатскую башню в качестве места для важного шага. Восхождение на памятник архитектуры, любование шикарным Стамбулом с высоты и кульминация – подлетающий квадрокоптер, несущий валентинку или коробочку с кольцом.

SPA- программа в хамаме для влюбленных включает совместное парение, релакс на мраморном камне, получение нескольких видов массажа, посещение гидромассажного бассейна, водных аттракционов и пилинг варежкой кесе. Завершающий этап – чаепитие с фруктами или традиционными турецкими сладостями.

Куба

Мечтаете о неочевидном туре на 14 февраля? Куба, Остров Свободы, пропитан атмосферой любви и страсти. Где, как не здесь, учиться жарким латиноамериканским танцам – сальсе, румбе, реггетону. А после урока отправляться на живописные, белоснежные пляжи Варадеро или Кайя-Коко, где уже сервирован столик на двоих с видом на закатное море.

Мальдивы

День влюбленных на Мальдивских островах можно отметить ужином при свечах и видом на закатное побережье. Также в ассортименте услуги в виде яркой фотосессии и расслабляющего парного массажа.

Забронируйте столик на вечер в подводном ресторане у кораллового рифа. Прозрачная крыша заведения – аквариума, наоборот, позволяет любоваться морскими обитателями вблизи. После можно остаться на ночь в подводном отеле, где на утро подадут вкуснейший завтрак с шампанским. Свидание на глубине запомнится надолго, возможно, навсегда.

При выборе отеля на Мальдивах остановитесь на том, что расположен в непосредственной близости от светящегося пляжа. Мерцающий от набегающей волны песок не оставит равнодушным. Это не магия, не искусственно созданные неоновые огни, а чудо природы. Если быть точнее, то продукт жизнедеятельности микроорганизмов – биолюминесцентного фитопланктона. Особенно яркое свечение можно наблюдать в новолуние в период с июня по февраль.

И, конечно, в наличии морские прогулки и романтический отдых в бунгало с соломенной крышей на белоснежном пляже у берега моря с бирюзовой водой.

Шри-Ланка

Подарите своей второй половинке кусочек экзотического лета. Путешествие в Шри-Ланку в феврале, ко Дню влюбленных, определенно хорошо скажется на отношениях. На острове Цейлон потрясающая природа, первоклассные пляжи, среди которых есть уединенные, и множество экскурсий к памятникам старины и архитектуры. В случае, если избранник или избранница увлекается йогой или близок к буддизму, то явно придет в восторг от идеи побывать на Шри-Ланке. Остров – сокровищница достопримечательностей.

Один из вариантов празднования Дня влюбленных на Цейлоне: покупка тура на чайные плантации или посещение Фестиваля цветов в высокогорной Нувара Элии – Маленькой Англии. Обилие и разнообразие цветов, их аромат настроят на романтический лад. Если в планах признаться в любви или сделать предложение, то почему не на Шри-Ланке, в атмосфере праздника? Вторая половинка наверняка оценит усилия.