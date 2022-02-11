Кок-Жайлау вернули в Иле-Алатауский нацпарк – история проекта

В 2011 году Нурсултан Назарбаев поручил построить в стране три горнолыжных курорта. Это было сделано для того, чтобы повысить туристический потенциал страны. Один из курортов по плану должен был расположиться в урочище Кок-Жайлау.

В феврале 2012 года Министерство индустрии представило план строительства курорта. Стоимость инфраструктуры оценили тогда в 12 млрд тенге. Власти рассчитывали, что выделенные деньги потратят на строительство отелей, ресторанов, кафе, развлекательные центры, спортивные клубы, поля для гольфа, дороги, а также на трассу, протяженность которой будет 500 км.

Окончательная стоимость проекта составила миллиард долларов, из них 450 млн – государственные инвестиции, 550 млн – частные. Государство должно было вложить деньги в строительство подъемников, проведение коммуникаций и создание горнолыжной инфраструктуры, а бизнес – в отели и другие объекты. Строительство было намечено на 2013-2016 годы.

Пока шло обсуждение проекта, поднялась волна недовольства. Противники проекта требовали отменить решение о курорте в урочище. Они говорили, что это сильно повредит природе.

Несмотря на недовольство, в 2014 году вышло постановление правительства о том, что более 1000 га земли Иле-Алатауского нацпарка из категории особо охраняемых природных территорий переводятся в категорию земель запаса Медеуского района Алматы.

В том же году приступили к строительству электрической подстанции в западной части Кок-Жайлау. Она предназначалась для энергетического обеспечения будущего горнонолыжного курорта. Первых туристов планировалось принять уже в 2018 году.

Но в 2015 году проект заморозили: во-первых, была негативная реакция общественности, во-вторых, страна столкнулась с экономическом кризисом, нужно было оптимизировать расходы. Сэкономленные деньги акимат направил на другие нужды.

Разморозить проект решили в 2017 году. Акимат Алматы объявил конкурс на разработку нового технико-экономического обоснования курорта.

В мае 2018 года общественности представили новый проект. Площадь застройки уменьшили в 10 раз, вдвое сократили количество и протяженность трасс, отказались от строительства отелей и ресторанов, гостиницу решили строить не на 500, а на 100 мест.

Стоимость проекта существенно снизилась – до 200 млн долларов. Начать строительство запланировали в 2020, а завершить в 2022 году.

Весной 2019 года Баыуржан Байбек, тогда занимавший пост акима Алматы, предложил доработать и пока отложить проект строительства курорта Кок-Жайлау. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает это решение.

В октябре того же года глава государства приехал в Алматы и на заседании прокомментировал строительство курорта в урочище Кок-Жайлау.

Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительством горнолыжного курорта на Кок-Жайлау. Нам он не нужен. Тем более против него выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность. Касым-Жомарт Токаев

Общественность ликовала.

В сентябре 2020 года для упрощения процедуры возврата земель на территории Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка были внесены поправки в закон об особо охраняемых природных территориях.

Через год была создана комиссия по рассмотрению вопроса о переводе 1000 га обратно в Иле-Алатауский государственный национальный парк. Комиссия признала решение правомерным.

И вот 7 февраля 2022 года вышло постановление правительства о переводе этого участка в Иле-Алатауский национальный парк.