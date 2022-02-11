Геополитика или COVID-19: детали встреч Путина с Токаевым и Макроном
10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина. Это был первый рабочий визит Токаева в Россию после Нового года. Главы государств обсудили январские события в Казахстане и наметили точки дальнейшего развития отношений.
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Токаев выразил признательность Путину за отклик на обращение по отправке миротворческого контингента и поддержку в отражении террористических атак.
Также президенты двух стран сделали совместное заявление для СМИ по итогам переговоров. Стало известно, что на встрече были подписаны 11 документов.
В ходе переговоров и выступлений перед прессой два президента находились на достаточно близком расстоянии друг от друга.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
Тем не менее длинный стол на переговорах с президентом Франции появился не просто так. По данным двух источников Reuters, Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест в России.
Макрону был предоставлен выбор: либо он согласится сдать ПЦР-тест российским врачам, либо ему придется соблюдать социальную дистанцию. Сообщается, что лица, сопровождающие президента Франции, не захотели «оставлять ДНК главы государства» и выразили опасения по поводу безопасности. У казахстанской делегации, по всей видимости, подобных опасений не возникло.