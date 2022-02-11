Геополитика или COVID-19: детали встреч Путина с Токаевым и Макроном

10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина. Это был первый рабочий визит Токаева в Россию после Нового года. Главы государств обсудили январские события в Казахстане и наметили точки дальнейшего развития отношений.

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Токаев выразил признательность Путину за отклик на обращение по отправке миротворческого контингента и поддержку в отражении террористических атак.

Также президенты двух стран сделали совместное заявление для СМИ по итогам переговоров. Стало известно, что на встрече были подписаны 11 документов.

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В ходе переговоров и выступлений перед прессой два президента находились на достаточно близком расстоянии друг от друга.

Фото: Акорда

Кроме того, главы государств обменялись рукопожатием как в начале встречи, так и после совместного заявления.

Фото: Акорда

Несколькими днями ранее, 7 февраля, Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры длились более пяти часов и касались ситуации в Украине и НАТО.

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Франции сидели за большим столом на расстоянии около девяти метров друг от друга. Во время совместного заявления для СМИ между главами государств также соблюдалась дистанция.

Фото: kremlin.ru

Некоторые аналитики, политологи и пользователи соцсетей увидели в данном дистанцировании президентов геополитические сигналы и попытались расшифровать их в контексте взаимоотношений между странами.

Тем не менее длинный стол на переговорах с президентом Франции появился не просто так. По данным двух источников Reuters, Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест в России.

Макрону был предоставлен выбор: либо он согласится сдать ПЦР-тест российским врачам, либо ему придется соблюдать социальную дистанцию. Сообщается, что лица, сопровождающие президента Франции, не захотели «оставлять ДНК главы государства» и выразили опасения по поводу безопасности. У казахстанской делегации, по всей видимости, подобных опасений не возникло.