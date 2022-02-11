Советы водителям и пешеходам при гололеде дали спасатели Алматы
В горах Алматы 12 февраля сильный снег, временами туман, гололед. Ветер западный. Местами порывы 17-22 метра в секунду.
В ДЧС призвали водителей и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
нужно помнить о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля над машиной;
переходить улицы следует в установленных ПДД местах;
рекомендуется быть внимательным, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекаться на посторонние дела;
всегда смотреть перед собой под ноги;
следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
не стоит держать руки в карманах, это позволит удержать равновесие на гололеде;
чаще всего люди падают на тротуарах, остановках, ступеньках и крыльце собственного дома.
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