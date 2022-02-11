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19:00 11.02.2022

Советы водителям и пешеходам при гололеде дали спасатели Алматы

Алматы гололед Фото: pixabay
В ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения от РГП «Казгидромет» сообщили о туманной погоде и гололеде в городе 12 и 13 февраля, сообщает Zakon.kz.

В горах Алматы 12 февраля сильный снег, временами туман, гололед. Ветер западный. Местами порывы 17-22 метра в секунду.

В ДЧС призвали водителей и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • нужно помнить о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля над машиной;

  • переходить улицы следует в установленных ПДД местах;

  • рекомендуется быть внимательным, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекаться на посторонние дела;

  • всегда смотреть перед собой под ноги;

  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

  • не стоит держать руки в карманах, это позволит удержать равновесие на гололеде;

  • чаще всего люди падают на тротуарах, остановках, ступеньках и крыльце собственного дома.

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