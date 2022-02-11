Советы водителям и пешеходам при гололеде дали спасатели Алматы

В горах Алматы 12 февраля сильный снег, временами туман, гололед. Ветер западный. Местами порывы 17-22 метра в секунду.

В ДЧС призвали водителей и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

нужно помнить о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля над машиной;

переходить улицы следует в установленных ПДД местах;

рекомендуется быть внимательным, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекаться на посторонние дела;

всегда смотреть перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не стоит держать руки в карманах, это позволит удержать равновесие на гололеде;