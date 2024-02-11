Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" предупреждает, что в городе Алматы 12 февраля ожидается гололед, а также временами туман. В связи с чем призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Чтобы уменьшить вероятность падения, спасатели посоветовали соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви . Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди. Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение по территории Казахстана на 12 февраля. По прогнозам синоптиков, в ряде областей республики будет метель и туман. Читайте также Метель, туман и гололед: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение Отелю Rixos Актау выписали два штрафа после обвинений в загрязнении озера Караколь Еще одна лавина сошла в Восточном Казахстане

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