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13:42 14.02.2022

Столичных школьников перевели на «дистанционку»

нур-султан, школьники, дистанционное обучение Фото: unsplash
В Нур-Султане учащихся 0-4 классов второй смены перевели на дистанционное обучение из-за плохих погодных условий, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении образования Нур-Султана.

14 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.Управление образования Нур-Султана

По данным РГП «Казгидромет», 14 февраля в Нур-Султане прогнозировалась переменная облачность, ночью – снег, днем сильный снег, метель. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем -1...-3°С.

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