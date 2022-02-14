Столичных школьников перевели на «дистанционку»

Об этом сообщили в Управлении образования Нур-Султана.

14 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения. Управление образования Нур-Султана

По данным РГП «Казгидромет», 14 февраля в Нур-Султане прогнозировалась переменная облачность, ночью – снег, днем сильный снег, метель. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем -1...-3°С.