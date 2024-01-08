Школьников Астаны отправили на дистанционку

Фото: unsplash

В Астане учащихся 0-4 классов второй смены сегодня, 8 января 2024 года, отправили на дистанционное обучение. Причина – ухудшение погодных условий, сообщает Zakon.kz.

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