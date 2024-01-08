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Школьников Астаны отправили на дистанционку

Школьников Астаны отправили на дистанционку Фото: unsplash
В Астане учащихся 0-4 классов второй смены сегодня, 8 января 2024 года, отправили на дистанционное обучение. Причина – ухудшение погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в столичном управлении образования.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 января 2024 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане семь пригородных маршрутов приостановили движение из-за непогоды. Подробности здесь.

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