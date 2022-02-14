15 дел по обвинению в госизмене и попытке захвата власти заведены в РК

Антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти, – сообщает Акорда.

6 января указом главы государства Карим Масимов освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Эту должность он занимал с 2016 года. Масимов задержан по подозрению в госизмене.

Позже были задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.