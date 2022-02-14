20:15 14.02.2022
15 дел по обвинению в госизмене и попытке захвата власти заведены в РК
Фото: Zakon.kz
Генпрокурор Гизат Нурдаулетов доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что в производстве межведомственной следственной группы под руководством специальных прокуроров находится 179 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма, передает Zakon.kz.
Антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти, – сообщает Акорда.
6 января указом главы государства Карим Масимов освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Эту должность он занимал с 2016 года. Масимов задержан по подозрению в госизмене.
Позже были задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.
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