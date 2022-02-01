Январь-2022: Громкие отставки и назначения в Казахстане

5 января 2022 года

Указом главы государства Крымбек Кушербаев освобожден от должности государственного секретаря Республики Казахстан. На должность назначен Ерлан Карин, ранее он был советником, а затем помощником президента РК.

На должность первого заместителя председателя КНБ РК назначен Мурат Нуртлеу, ранее занимавший пост заместителя руководителя Администрации президента РК.

6 января

Указом главы государства Карим Масимов освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Эту должность он занимал с 2016 года. Дважды – с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2015 год Масимов был премьер-министром РК. Масимов задержан по подозрению в госизмене.

Новым председателем КНБ назначен Ермек Сагимбаев с освобождением от должности начальника Службы государственной охраны РК.

В тот же день Берик Кунанбаев был назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы специального назначения «А». От этой должности распоряжением главы государства освобожден Ануар Садыкулов.

Сакен Исабеков освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны президента Республики Казахстан и назначен начальником Службы государственной охраны.

Чингис Аринов получил должность заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны президента.

8 января

Азамат Абдымомунов освобожден от должности заместителя секретаря Совета Безопасности РК.

Габит Садырбеков стал первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

9 января

В этот день сменились два заместителя председателя КНБ РК – Марат Осипов и Даулет Ергожин. На их место назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

11 января

Указом президента Алихан Смаилов назначен премьер-министром Республики Казахстан. С февраля 2019 года он был первым заместителем премьер-министра – министром финансов.

Анар Жаилганова освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

В тот же день сформирован новый состав Правительства Казахстана

Роман Скляр – первый заместитель премьер-министра РК;

Ералы Тугжанов – заместитель премьер-министра РК;

Мухтар Тлеуберди – заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК;

Бахыт Султанов – заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан;

Галымжан Койшыбаев – руководитель Канцелярии премьер-министра РК;

Мурат Бектанов – министр обороны РК;

Ерлан Тургумбаев – министр внутренних дел РК;

Аскар Умаров – министр информации и общественного развития РК;

Ербол Карашукеев – министр сельского хозяйства РК;

Канат Мусин – министр юстиции РК;

Асхат Аймагамбетов – министр образования и науки РК;

Ажар Гиният –министр здравоохранения РК;

Серик Шапкенов – министр труда и социальной защиты населения РК;

Каирбек Ускенбаев – министр индустрии и инфраструктурного развития РК;

Ерулан Жамаубаев – министр финансов РК;

Даурен Абаев – министр культуры и спорта РК (освобожден от должности первого заместителя руководителя АП).

Юрий Ильин – министр по чрезвычайным ситуациям РК;

Алибек Куантыров – министр национальной экономики РК;

Багдат Мусин – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

Сериккали Брекешев – министр экологии, геологии и природных ресурсов РК;

Болат Акчулаков – министр энергетики РК.

Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации президента РК. С мая 2020 года она была министром информации и общественного развития

Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя Администрации президента РК – специальным представителем президента по международному сотрудничеству.

Дархан Жазыкбаев стал председателем Агентства РК по делам государственной службы.

Ерлан Баттаков освобожден от должности управляющего делами президента РК. Вместо него назначен Айбек Дадебаев.

13 января

Тимур Сулейменов назначен первым заместителем руководителя Администрации президента с освобождением от должности заместителя руководителя Администрации президента РК.

Жаслан Мадиев освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, которую занимал с октября 2020 года.

Ерлан Баттаков назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК. До этого он был управляющим делами президента РК.

Ержан Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК в связи с переходом на другую работу.

Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой.

Александр Данилов стал вице-министром информации и общественного развития РК.

Абзал Абдикаримов назначен на должность вице-министра национальной экономики РК. Ранее он был руководителем департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Нур-Султан.

14 января

Жаслан Мадиев назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Ранее он был заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК. Ранее с 2016 года он был министром юстиции.

Айгуль Шаимова освобождена от должности вице-министра национальной экономики в связи с переходом на другую работу.

15 января

Марат Султангазиев назначен на должность первого вице-министра финансов РК с освобождением от ранее занимаемой должности – вице-министра финансов.

Ержан Казанбаев стал председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК. Ранее был в этом ведомстве вице-министром.

17 января

Распоряжением главы государства Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК, которую занимал с 2015 года.

Серик Сулейменов освобожден от должности специального представителя президента РК на комплексе «Байконур»,

19 января

Указом президента Руслан Жаксылыков возглавил Министерство обороны РК. Ранее он был заместителем министра внутренних дел – главнокомандующим Национальной гвардией.

Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел – главнокомандующим Национальной гвардией.

20 января

Дарын Туяков освобожден от должности заместителя министра обороны РК.

Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы». До этого он был директором Департамента стратегического планирования Министерства юстиции.

25 января

Нурлан Абдиров, занимавший должность заместителя председателя Сената Парламента, назначен председателем Центральной избирательной комиссии РК. Ранее эту должность занимал Берик Имашев, который в этот же день был освобожден указом главы государства.

Талгат Жакан назначен заместителем управляющего делами президента РК.

26 января

Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел, ранее он был начальником Департамента полиции Нур-Султана.

В этот же день распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК, ему поручили возглавить Департамент полиции Алматинской области.

27 января

Еркин Тукумов назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

Роман Василенко назначен заместителем министра иностранных дел РК. Ранее он был Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Словацкой Республике.

В этот же день распоряжением главы государства Ерлан Алимбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК и назначен Постоянным представителем РК при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Ерлан Киясов освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК — Главного государственного санитарного врача РК согласно поданному заявлению.

28 января

Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития согласно поданному заявлению.

31 января

Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы.

Экс-председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев назначен акимом Алматы.

Айнура Сергазиева назначена зампредседателя Агентства по делам госслужбы.

Акан Абдуалиев освобожден от должности председателя Комитета культуры Минкультуры.

Роза Карибжанова стала главой Комитета культуры.

Также в январе произошел ряд перемен в органах национальной безопасности, внутренних дел, в депутатском корпусе.

В Алматы начальником городского департамента КНБ назначен Марат Ирменов. Он сменил на этой должности Нурлана Мажилова. До назначения Марат Ирменов руководил ДКНБ Жамбылской области, который теперь возглавляет Нурлан Карибжанов.

Василий Скляр стал начальником Департамента полиции Павлодарской области.

Департамент полиции СКО возглавил Айдын Кабдулдинов, ранее работавший заместителем начальника ДП Алматы.

Ерлан Омарбеков назначен руководителем Департамента полиции Костанайской области.

Абай Жусупов, работавший начальником Департамента по противодействию экстремизму МВД, стал начальником Департамента полиции Актюбинской области.

Марат Тулебаев возглавил Департамент полиции столицы, ранее он был начальником ДП СКО.

Должность начальника Департамента полиции ВКО получил Серик Джунисбеков.

Сенатор Бейбит Исабаев возглавил Комитет по социально-культурному развитию и науке. С 2019 по 2022 год он был руководителем представительства президента в Парламенте. С 13 января 2022 года назначен депутатом Сената.

Ольга Перепечина, возглавлявшая Комитет по финансам и бюджету, избрана заместителем председателя Сената Парламента, а председателем данного комитета стал Серикбай Трумов.

Также указом главы государства назначен новый депутат Сената — Ляззат Калтаева.

Освобожден от должности аким Атырау Кайрат Уразбаев.