О механизмах возврата незаконно выведенных из Казахстана активов рассказал глава Антикора

При обсуждении поправок по противодействию коррупции депутат Азат Перуашев поднял вопрос наличия механизмов для возврата незаконно выведенных за границу средств и активов.

Вчера стало известно, что Узбекистан добился возвращения из офшорных зон порядка 130 млн долларов, выведенных незаконным путем, Гульнары Каримовой, по-моему. У нас было поручение президента Касым-Жомарта Токаева по поводу возврата выведенных незаконно средств из офшоров, какие-то конкретные механизмы предусмотрены в этом законопроекте? – задал он вопрос главе Антикора.

В ответ на это председатель Марат Ахметжанов сообщил, что Казахстаном ратифицированы международные договора, предусматривающие взаимодействие органов в этом направлении.

По возврату активов. У нас имеются уполномоченные органы, но в то же время я сам неоднократно здесь выступал в стенах Парламента. У нас сегодня ратифицировано 68 международных договоров, двусторонних, по оказанию правовой помощи. Вы знаете, на сегодня делается большая работа. У нас есть три финансовые группы, которые помогают нам вычислять зарубежные активы. Необходимо отметить, что здесь самое главное, узнать – это одно, но потом нужны правовые основания для возврата. Теперь вот этот законопроект, он как раз вне уголовного поля – необоснованное обогащение, не незаконное, а необоснованное. То есть после того, как встанет вопрос, что действительно подтверждено административным взысканием его необоснованное обогащение, это является основанием для запроса и изъятия этих активов. Марат Ахметжанов

Второй путь, по его словам, – это уголовный.

Здесь у нас есть компетентный уполномоченный орган – Генпрокуратура, потому что это имущество, которое необходимо изымать. Это санкционируется судом, прокурором в странах, поэтому эти требования направляются через уполномоченный орган. В правовых рамках у нас есть возможность, в позапрошлом году по Хоргосскому делу нам вернули активы. То есть прецеденты есть. Сегодня, когда мы направляем, говорят, докажите, что эти финансы получены незаконным путем, – вот самое главное, а не лицо, которое привлекается у нас по каким-то статьям. Очень важно финансовое расследование по этому вопросу. Марат Ахметжанов

Кроме того, глава Антикора добавил, что в ратифицированных договорах есть пункты, чтобы по политическим, расовым и другим мотивам не было гонения.

Есть правовые нюансы, но, в целом, сегодня под эгидой Генеральной прокураторы разработана методика расследования по возврату этих денег. На сегодня налажено сотрудничество, у нас есть Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, которое более компетентно занимается этими вопросами. Если в нашем производстве, то мы примем все предусмотренные законом меры для возврата. Марат Ахметжанов

8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных финансовых средств и приобретенных там активов.