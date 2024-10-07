Почему противники АЭС оказались в меньшинстве на референдуме – мнение экспертов

Центральная избирательная комиссия РК озвучила предварительные итоги референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане. 71,12% избирателей выступили за строительство атомной электростанции, 28,88% – против, сообщает Zakon.kz.

Политолог Марат Шибутов считает, что противники АЭС проиграли по нескольким причинам.

Во-первых, сторонники традиционной энергетики оторвались от реальности. Нужно понимать, что в Казахстане не хватает электроэнергии и особо купить ее ни у кого не получится. С газом тоже проблемы, альтернативная энергетика в нашем регионе не так эффективна, как в Европе или Китае, считает эксперт.

Вторая причина проигрыша противников АЭС в том, что их не поддержали крупные казахстанские организации – партии, профсоюзы, бизнес-ассоциации и так далее. А это показатель невысокой перспективности позиции тех, кто выступает против строительства.

Третья причина – их деятельность была завязана на город Алматы.

"Да, противники АЭС ездили в регионы, чтобы изображать там местную оппозицию, но это был плохой сигнал – в регионах у них не было поддержки. А ведь именно регионы, в отличие от города Алматы, активней ходят на выборы и референдумы". Марат Шибутов

Четвертая причина состоит в том, что противники АЭС неправильно ориентировали аудиторию. Они не агитировали за протестное голосование, а призывали к бойкоту. А бойкотирование выборов – это обреченность на провал.

Пятая причина – слабая "работа в поле". Соцсети дают большой охват, но очень многим людям надо послушать все своими ушами, вживую. У того же Народного штаба агитацией в поле занималось огромное количество людей, и это имело большое значение.

Наконец, седьмая причина – намеренное принижение общества.

"У нас достаточно национальной гордости, и самоуничижением у нас не любят долго заниматься. А людей, которые постоянно критикуют своих сограждан, перестают воспринимать". Марат Шибутов

Эту же мысль развивает другой казахстанский политолог – Эдуард Полетаев. По его мнению, впечатляющие результаты референдума были бы недостижимы без мощной агитационной кампании со стороны государства. Создание Народного штаба, проведение встреч с жителями регионов, распространение информации в интернет-пространстве, на телевидении способствовало активности населения.

"Есть ощущение, что противники строительства почти перестали выдвигать свои аргументы. Не проводилась серьезная агитационная кампания с их стороны. Возможно, дело в том, что у них не было четкого плана действий, а только популистские лозунги и игра на страхе граждан". Эдуард Полетаев

Результаты exit poll также говорят о глубоком понимании гражданами важности перехода на новые источники энергии. Строительство АЭС – это шаг в будущее, который со временем поможет обеспечить Казахстану энергетическую безопасность, считает эксперт.

Ранее мы рассказали, что президент РК Касым-Жомарт Токаев сразу после голосования на избирательном участке провел импровизированную пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.