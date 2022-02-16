Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 17 февраля

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона – ожидается погода без осадков, лишь через запад, север, горные районы юго-востока республики будут перемещаться атмосферные фронты, вызывая снег и низовую метель. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-востоке страны – гололед. РГП «Казгидромет»

Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, востоке региона – низовая метель.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются усиление ветра, низовая метель, на западе, юге региона – туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юге региона – туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, утром и днем на северо-востоке, в горных районах региона – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере Мангистауской, Кызылординской, на западе Актюбинской, на юге Костанайской, ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман.