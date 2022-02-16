18:29 16.02.2022
Туман накроет пять областей Казахстана – объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay
По данным РГП «Казгидромет», 17 февраля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.
На западе Актюбинской области ожидается туман.
Ночью 17-18 февраля на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Жезказгане ночью 17 февраля ожидается туман.
17-19 февраля на севере Кызылординской области ожидается туман.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте, а также предоставили прогноз погоды на 17-19 февраля.