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18:29 16.02.2022

Туман накроет пять областей Казахстана – объявлено штормовое предупреждение

рк, пять областей, туман, штормовое предупреждение, казгидромет Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана - ожидается туман, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», 17 февраля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе Актюбинской области ожидается туман.

Ночью 17-18 февраля на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Жезказгане ночью 17 февраля ожидается туман.

17-19 февраля на севере Кызылординской области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте, а также предоставили прогноз погоды на 17-19 февраля.

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