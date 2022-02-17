Отказаться от «золотых виз» планируют в Великобритании

Великобритания собирается отказаться от выдачи «золотых виз» — виз инвестора, сообщает РБК.

Отказаться от таких виз решили еще после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери весной 2018 года.

После очередного витка обострения отношений России с Западом, который обвиняет ее в подготовке вторжения на Украину, британские власти собираются и вовсе отменить эту программу.

Соратники главы МВД Британии Прити Патель рассказали, что она добивается отмены виз инвестора из-за опасений, что они могут использоваться для отмывания денег.

Правительственные чиновники подтвердили эти планы. В парламентском комитете по разведке и безопасности заявляли в 2020 году, что Лондон создал «идеальные условия» для «ландромата» (это слово употреблялось для обозначения схемы отмывания российских денег через банки Молдавии).

Виза инвестора выдается тем, кто готов вложить в Великобритании не менее 2 миллионов фунтов. При этом в целях борьбы с «грязными деньгами» иностранцев обязали объяснять происхождение капитала по требованию правоохранительных органов.