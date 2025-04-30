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События

В Казахстане появится "золотая виза"

&quot;золотая виза&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 21:13 Фото: сгенерировано ИИ
30 апреля 2025 года МИД Казахстана заявил о введении в стране инвестиционной визы. Иностранцы смогут приобрести казахстанский ВНЖ за инвестицию в 300 тыс. долларов США, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, виза будет направлена на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства.

"Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности.

Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача "золотых виз" создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей", – сообщили в МИД РК.

Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования. 

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года в Узбекистане вводится "золотая виза". 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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