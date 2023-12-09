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США планируют отказаться от выдачи бумажных виз

выдача виз в США Фото: pixabay
В США вслед за Европейским союзом (ЕС) собрались изменить систему выдачи виз – теперь они не будут бумажными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пишет Business Standart, бюро по консульским вопросам Госдепартамента решило отказаться от выдачи бумажных виз, вклеиваемых в паспорта путешественников, и анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA). Отмечается, что к такому решению США сподвигли результаты эксперимента в американском посольстве в Дублине.

По словам заместителя помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стаффт, людям потребуется приложение или что-то другое, что позволит им показывать статус визы без физического документа в паспорте.

Уточняется, что сама процедура получения разрешения на въезд будет прежней. По словам специалистов, она не отменяет процедуру собеседований в диппредставительствах.

До этого глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что ведомство ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год.

29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм ответил на вопрос, упростят ли процедуру получения немиграционных виз в Штаты.

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