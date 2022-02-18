15:19 18.02.2022
Абильшаиков и Кикимов получили должности в НПП «Атамекен»
Фото: atameken.kz/gov.kz
Нариман Абильшаиков стал и.о. председателя правления НПП «Атамекен», а Максат Кикимов получил должность первого зампредседателя правления Нацпалаты, передает Zakon.kz.
Информацию подтвердили в пресс-службе Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
С ноября 2020 года Нариман Абильшаиков занимал пост первого заместителя председателя правления НПП «Атамекен». Сменивший его на этом посту Максат Кикимов с сентября 2020 года был замакима Алматы.
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