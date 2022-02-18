Абильшаиков и Кикимов получили должности в НПП «Атамекен»

Информацию подтвердили в пресс-службе Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

С ноября 2020 года Нариман Абильшаиков занимал пост первого заместителя председателя правления НПП «Атамекен». Сменивший его на этом посту Максат Кикимов с сентября 2020 года был замакима Алматы.

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Ранее сообщалось, что на IX внеочередном Съезде НПП «Атамекен» был избран председатель президиума Нацпалаты. Им стал Раимбек Баталов.

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Позднее стало известно, что Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП «Атамекен».