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Законодательство РК
15:19 18.02.2022

Абильшаиков и Кикимов получили должности в НПП «Атамекен»

нпп атамекен, Нариман Абильшаиков, Максат Кикимов, должности Фото: atameken.kz/gov.kz
Нариман Абильшаиков стал и.о. председателя правления НПП «Атамекен», а Максат Кикимов получил должность первого зампредседателя правления Нацпалаты, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

С ноября 2020 года Нариман Абильшаиков занимал пост первого заместителя председателя правления НПП «Атамекен». Сменивший его на этом посту Максат Кикимов с сентября 2020 года был замакима Алматы.

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Ранее сообщалось, что на IX внеочередном Съезде НПП «Атамекен» был избран председатель президиума Нацпалаты. Им стал Раимбек Баталов.

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Позднее стало известно, что Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП «Атамекен».

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