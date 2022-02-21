11:34 21.02.2022
13 майнинговых ферм выявили в Казахстане – Минэнерго
Фото: Zakon.kz
В Казахстане выявили 13 майнинговых ферм с суммарной мощностью 202 МВт. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает Zakon.kz.
В результате проведенных проверок за последние пять дней мобильными группами были выявлены и остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 МВт.Пресс-служба Министерства энергетики РК
В Карагандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу с общей мощностью 31,3 МВт, в Павлодарской области – 22 МВт, в Туркестанской области – 3,28 МВт, в Акмолинской области – 1,03 МВт, в Костанайской области – 0,82 МВт, в Нур-Султане – 1,8 МВт, в Алматы – 3,5 МВт, в Шымкенте – 4 МВт.
Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области на цифровой майнинг с общей мощностью 91 МВт, в Карагандинской области – 44 МВт.Пресс-служба Министерства энергетики РК
Работа мобильной группы по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм продолжится.
По выявленным майнинговым фермам уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия.Пресс-служба Министерства энергетики РК
Ранее сообщалось, что незаконные майнинговые фермы были выявлены в Экибастузе, Алматы и Нур-Султане.