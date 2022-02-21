12:53 21.02.2022
Бердымухамедов устроил гоночный заезд по Каракумам
Фото: turkmenistan.gov.tm
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на спортивном автомобиле совершил поездку по просторам Каракумов, сообщает Zakon.kz.
Стоит отметить, что Бердымухамедов отличается довольно экстравагантным для президента поведением. Он любит гонки на автомобилях, верховую езду, записывает песни, стреляет, рыбачит, а также пишет книги.
На этот раз 20 февраля президент отправился в один из красивейших уголков Каракумов.
Перед тем как тронуться с места глава государства провел необходимую техническую проверку транспорта. Гоночная машина под управлением лидера нации тронулась с места и, сразу же набрав скорость, прошла несколько сложных поворотов, – отмечено в публикации «Туркменистан: Золотой век».
По данным издания, во время скоростной езды возникли технические проблемы. Однако «президент быстро устранил техническую неисправность».
Глава государства на спортивном автомобиле поднялся на одну из сопок, являющихся характерной особенностью Каракумов, – говорится в публикации.
Напомним, в Туркменистане 12 марта 2022 года состоятся внеочередные выборы президента.