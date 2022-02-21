Бердымухамедов устроил гоночный заезд по Каракумам

Стоит отметить, что Бердымухамедов отличается довольно экстравагантным для президента поведением. Он любит гонки на автомобилях, верховую езду, записывает песни, стреляет, рыбачит, а также пишет книги.

На этот раз 20 февраля президент отправился в один из красивейших уголков Каракумов.

Перед тем как тронуться с места глава государства провел необходимую техническую проверку транспорта. Гоночная машина под управлением лидера нации тронулась с места и, сразу же набрав скорость, прошла несколько сложных поворотов, – отмечено в публикации «Туркменистан: Золотой век».

По данным издания, во время скоростной езды возникли технические проблемы. Однако «президент быстро устранил техническую неисправность».

Глава государства на спортивном авто­мобиле поднялся на одну из сопок, являющихся характерной особенностью Каракумов, – говорится в публикации.

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Напомним, в Туркменистане 12 марта 2022 года состоятся внеочередные выборы президента.