Президенту доложили о выводе ключевых активов «Самрук-Казына» на IPO

По данным сайта Акорды, Саткалиев рассказал президенту о ходе реализации крупных инвестиционных проектов в энергетике, нефтегазовой и инфраструктурной сфере.

Кроме того, главе государства было доложено о планах по приватизации и выходу на IPO ключевых активов группы фонда.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся продолжения работы по реформированию АО «Самрук-Казына», повышения прозрачности закупок, поддержки отечественных товаропроизводителей и поставщиков, – отмечено на сайте.

11 января на заседании Мажилиса Парламента РК Токаев заявил, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда «Самрук-Казына».

Нужно обеспечить согласование правил и процедур «Самрук-Казына» с Минфином и Агентством по защите и развитию конкуренции РК. Касым-Жомарт Токаев

Позднее на встрече с бизнес-сообществом президент Казахстана отметил, что следует обратить особое внимание на закупки фонда «Самрук-Казына» и срочно разобраться.

Особое внимание следует обратить на закупки фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены. С этими фактами необходимо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Срочно надо разобраться, даю месяц. Причем в последний раз. Не будет решения, последуют жесткие решения. Президент Казахстана