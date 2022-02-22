Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

Зеленский заявил о созыве Совбеза еще до подписания Владимиром Путиным документа о признании республик. Причиной стали заявления, прозвучавшие на заседании внеочередного Совета безопасности РФ. Все члены Совета безопасности выступили за признание независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Также Зеленский проинформировал, что провел срочные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Обо всем этом Зеленский написал в Twitter.

Given the statements made at the meeting of the Security Council of the Russian Federation, I held urgent consultations with @EmmanuelMacron and @OlafScholz and convened the National Security and Defense Council. February 21, 2022

По информации пресс-службы Белого дома, разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжался 35 минут, США обнародуют заявление по его итогам.

В Москве 21 февраля прошло заседание Совета безопасности, которое возглавил Путин. На повестке дня стоял вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Главы непризнанных республик незадолго до этого обратились к президенту РФ с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР.