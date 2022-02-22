Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
02:12 22.02.2022

Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

Срочный созыв СНБО Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о созыве срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает Zakon.kz.

Зеленский заявил о созыве Совбеза еще до подписания Владимиром Путиным документа о признании республик. Причиной стали заявления, прозвучавшие на заседании внеочередного Совета безопасности РФ. Все члены Совета безопасности выступили за признание независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Также Зеленский проинформировал, что провел срочные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Обо всем этом Зеленский написал в Twitter.

По информации пресс-службы Белого дома, разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжался 35 минут, США обнародуют заявление по его итогам.

В Москве 21 февраля прошло заседание Совета безопасности, которое возглавил Путин. На повестке дня стоял вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Главы непризнанных республик незадолго до этого обратились к президенту РФ с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР.

Новость по теме

Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР

Константин Вноровский
Россия Украина
Алматинцев напугали толпы кричащей молодежи на улицах города
21.02.2022
Назван средний размер пенсии в Казахстане
21.02.2022
Задержан экс-министр обороны Бектанов
21.02.2022
Полиция задержала нападавших на аэропорт Алматы
21.02.2022
Казахстанка убита в США при невыясненных обстоятельствах – МИД РК
21.02.2022
Главная Топ LIVE Все