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Зеленский обсудил с Макроном пакеты помощи и безопасность Одесской области

Зеленский обсудил с Макроном пакеты помощи и безопасность Одесской области Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Zakon.kz.

Зеленский рассказал, что они с Макроном обсудили, в частности, следующие оборонные пакеты для Украины. Об этом украинский президент написал в Twitter.

Также во время переговоров была достигнута договоренность об участии Франции и французских компаний в Форуме оборонных индустрий.

Отдельно обсудили обеспечение функционирования "зернового коридора" и усиление безопасности Одесской области. Кроме того, Зеленский с Макроном договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности в развитие декларации G7.

"Особенно поблагодарил Францию за лидерство в реализации Формулы мира. Мы обсудили Глобальный саммит мира, к которому необходимо привлечь как можно большее количество стран, особенно тех, что расположен за пределами Европы", – отметил Зеленский.

В конце августа Макрон встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время встречи обсуждали дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции "формулы мира" и украинский экспорт зерна в страны Африки и за ее пределами.

Перед этим посол Украины во Франции Вадим Омельченко анонсировал дальнейшие партии дальнобойных ракет SCALP от Парижа.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН планируется в первой половине дня 19 сентября.

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Ситуация в Украине Зеленский Владимир Макрон Эмманюэль
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