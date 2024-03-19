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Ливень, гроза и тепло до +20°С ожидаются в Казахстане: прогноз погоды на 20 марта

Ливень, гроза и тепло до +20°С ожидаются в Казахстане: прогноз погоды на 20 марта, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 18:53 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на среду, 20 марта 2024 года. Из него следует, что в стране ожидаются ливень, гроза, шквал и тепло до +20°С, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки (дождь и снег), на юго-западе, юге, юго-востоке – сильный дождь.

"Лишь на западе страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По Казахстану ожидается туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – гололед, на юге, юго-востоке страны – гроза", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в столице и двух крупнейших мегаполисах республики:

  • в Астане – переменная облачность, ночью временами снег. Ночью и утром туман. Ветер северо- западный с переходом на северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью –8-10°С, днем 0-2°С;
  • в Алматы – переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 3-8, в конце дня порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

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