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22:10 22.02.2022

Токаев и Путин поговорили о ситуации вокруг Украины

президенты Фото: akorda.kz
Владимир Путин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств.

Путин принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам 21 февраля.

Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В связи со сложившейся ситуацией Германия решила остановить сертификацию «Северного потока – 2».

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