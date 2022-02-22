22:10 22.02.2022
Токаев и Путин поговорили о ситуации вокруг Украины
Фото: akorda.kz
Владимир Путин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины, передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств.
Путин принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам 21 февраля.
Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В связи со сложившейся ситуацией Германия решила остановить сертификацию «Северного потока – 2».
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