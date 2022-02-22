Токаев и Путин поговорили о ситуации вокруг Украины

Как сообщает Акорда, президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств.

Путин принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам 21 февраля.

Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В связи со сложившейся ситуацией Германия решила остановить сертификацию «Северного потока – 2».