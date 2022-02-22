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23:19 22.02.2022

Из-за непогоды закрыта трасса Уральск – Атырау

дорога Фото: Zakon.kz
Движение приостановлено с 20:00 22 февраля, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город» со ссылкой на ДЧС Атырауской области, для всех видов транспорта из-за тумана закрыто движение на участке трассы Уральск – Атырау (189-492 км, от границы Атырауской области до Уральска).

Ранее сообщалось, что 23 февраля штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана – Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Актюбинской.

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