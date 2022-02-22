Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР

Как сообщает ТАСС, документ, помимо прочего, устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними.

Запрещается следующее: (...) новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США (...) в так называемые (...) ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов [США] по согласованию с госсекретарем, – говорится в тексте указа.

Помимо этого, вводится запрет на «ввоз в США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий из охваченных [действием указа] регионов (ДНР и ЛНР. – Прим. ред.)», а также на «экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из США или каким-либо лицом из США, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий» в ДНР и ЛНР.

Указ также предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в ДНР и ЛНР, и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

22 февраля президент России Владимир Путин принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам. Соответствующие указы он подписал в прямом эфире.

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