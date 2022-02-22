Токаев провел оперативное совещание Совбеза в связи с ситуацией в Украине

По данным Акорды, на совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины.

Отмечается, что президент заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния, – говорится в сообщении.

Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны.

22 февраля президент России Владимир Путин принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором дал оценку произошедшим событиям.

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В свою очередь, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди заявил, что вопрос о признании Казахстаном самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не стоит.

Также министр отметил, «что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, и поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению данной ситуации».

Кроме того, в Нацбанке Казахстана рассказали о том, как тенге отреагировал на эскалацию геополитической напряженности вокруг Украины.