Не покупайте доллары на панике, не играйте в «волков с Уолл-стрит» — аналитик

24 февраля курс доллара в Казахстане на утренних и дневных торгах вырос на 28 тенге. Национальный банк республики принял оперативное решение и повысил базовую ставку до 13,5%. Независимый финансовый аналитик, главный редактор финансового Telegram-канала Андрей Чеботарев считает, что дальнейшее развитие ситуации в Казахстане зависит от экономических санкций, которые будут введены в отношении России.

Аналитик отмечает, что в случае отключения РФ от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT или наложения полного эмбарго на российскую нефть, Казахстан тоже пострадает.

Национальный банк Казахстана предпринимает экстренные шаги для того, чтобы сбить ажиотаж, курсовую панику, поднята базовая ставка. Это поможет сохранить тенговые активы, они более привлекательны — ставка выше. В мире сейчас таких ставок почти ни у кого нет. Финансовый аналитик Андрей Чеботарев

Эксперт считает, что рубль и российский рынок, скорее всего, будут падать дальше.

Сейчас биржа в Москве закрыта, и мы можем судить исключительно по кросс-курсам, по Forex и другим площадкам о том, насколько плохо сейчас рублю. Ему плохо, он преодолел рубеж в 90 рублей за один доллар. До исторического минимума остался всего один рубль. По данным российских СМИ, в Москве доллар и вовсе продают по курсу 100-101. Андрей Чеботарев

Если курс рубля продолжит падение в случае полномасштабных санкций, Казахстан, как экономический сателлит Российской Федерации (поскольку находится в едином экономическом пространстве, ассоциируется с ней экономически и политически), тоже будет страдать, считает аналитик.

Однако, по словам Андрея Чеботарева, в этой бочке дегтя есть небольшие ложки меда. Из-за падения рубля российский импорт чуть-чуть подешевеет, что может снизить давление на инфляцию в Казахстане. Кроме того, в случае отключения SWIFT российские банки могут перевести часть клиентов на своих «дочек» в Казахстане.

Таким образом, мы получим больше клиентов нашим банкам, больше налогов. Но это все, по сути, мелочи, потому что сейчас мир находится на грани огромного падения. Мы 14 лет росли, и таких войн на территории СНГ давно не было. Мы все находимся в очень шатком положении, поэтому в данном случае с тенге, как и с рублем, может быть все что угодно. Андрей Чеботарев

Аналитик посоветовал казахстанцам не бежать сейчас в обменные пункты покупать доллары, напомнив универсальную биржевую поговорку: «Покупай на слухах, продавай на панике».