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Финансы

Рост курса доллара и повышение базовой ставки: эксперты пересмотрели прогнозы на май

прогнозы, экономика, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 13:06 Фото: freepik
Под влиянием каких факторов может вырасти курс доллара, инфляция, а также что может повлиять на возможное повышение базовой ставки Нацбанком в июне – в материале Zakon.kz.

Прогнозы экспертов по ключевым макроэкономическим параметрам пересмотрены в сторону ухудшения в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры, согласно результатам опроса АФК, среди профессиональных участников финансового рынка.

В частности, ожидаемый курс тенге на ближайший месяц повышен до 519,6 за доллар против 516,3 в предыдущем опросе.

"Более глубокое ослабление нацвалюты в мае может быть сдержано квартальными налоговыми выплатами, продажами инвалюты в рамках операций Нацбанка РК (порядка 1,2 млрд долларов), а также сохраняющейся жесткостью денежно-кредитной политики".АФК

Прогноз по курсу USDKZT через год скорректирован до 543,9 тенге (542,5 ранее), главным образом, из-за снижения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель впервые за последние 4 года.

Отметим, что этот прогноз более оптимистичным, чем в январе, когда курс "через год" прогнозировался на отметке 552,5 тенге за доллар.

Нефть, ВВП и инфляция

Суждения экспертов по предстоящему заседанию Нацбанка по базовой ставке, которое запланировано на июнь, разделились. Большинство экспертов (69%) ожидают сохранения ставки на уровне 16,5%, что, вероятно, отражает ожидания замедления ИПЦ по мере исчерпания разового фактора повышения цен на регулируемые услуги.

Однако оставшаяся часть респондентов (31%) прогнозирует повышение ставки до 16,75–17% для купирования рисков выхода годового ИПЦ за прогнозный коридор 10–12% в текущем году и сдерживания инфляционных ожиданий. В АФК уточнили, что накопленная инфляция за 4 месяца 2025 года составила 5,16%.

Фото: АФК

Вместе с тем, прогноз по инфляции через год повышен до 11,8% (против 11,2% месяцем ранее), с учетом ускорения ее наблюдаемой динамики. Для сравнения, в начале года инфляция прогнозировалась на уровне 9,4%.

"Таким образом, реальная ставка в экономике может продолжить сокращаться с текущего показателя в 5,8% до 3,95% (−185 базисных пунктов), смягчая денежно-кредитные условия". АФК

Ожидаемая через год средняя цена на нефть Brent составила 64,9 доллара за баррель (с 68,7 ранее) на фоне ускоренного увеличения глобальных объемов добычи сырья странами ОПЕК+, торговых войн Белого дома, высоких рисков рецессии в мировой экономике.

Отметим, что на этой неделе цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года. Однако к четвергу, 8 мая, фьючерсы на сырую нефть марки Brent поднялись выше 61 доллара за баррель.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 13:06
Может ли повлиять падение цен на нефть на рынок Казахстана

Вкупе, низкие цены на сырье, длительные жесткие финансовые условия и высокая вероятность стагнации у ключевых торговых партнеров может оказать давление на экспорт и инвестиционную активность в Казахстане. В этих условиях через год рост ВВП прогнозируется на отметке 3,9% (4,1% ранее), резюмировали в АФК.

Ранее, Zakon.kz поделился прогнозом по динамике курса доллара на текущей неделе.

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Ольга Кудряшова
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