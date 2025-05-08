Рост курса доллара и повышение базовой ставки: эксперты пересмотрели прогнозы на май
Прогнозы экспертов по ключевым макроэкономическим параметрам пересмотрены в сторону ухудшения в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры, согласно результатам опроса АФК, среди профессиональных участников финансового рынка.
В частности, ожидаемый курс тенге на ближайший месяц повышен до 519,6 за доллар против 516,3 в предыдущем опросе.
"Более глубокое ослабление нацвалюты в мае может быть сдержано квартальными налоговыми выплатами, продажами инвалюты в рамках операций Нацбанка РК (порядка 1,2 млрд долларов), а также сохраняющейся жесткостью денежно-кредитной политики".АФК
Прогноз по курсу USDKZT через год скорректирован до 543,9 тенге (542,5 ранее), главным образом, из-за снижения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель впервые за последние 4 года.
Отметим, что этот прогноз более оптимистичным, чем в январе, когда курс "через год" прогнозировался на отметке 552,5 тенге за доллар.
Нефть, ВВП и инфляция
Суждения экспертов по предстоящему заседанию Нацбанка по базовой ставке, которое запланировано на июнь, разделились. Большинство экспертов (69%) ожидают сохранения ставки на уровне 16,5%, что, вероятно, отражает ожидания замедления ИПЦ по мере исчерпания разового фактора повышения цен на регулируемые услуги.
Однако оставшаяся часть респондентов (31%) прогнозирует повышение ставки до 16,75–17% для купирования рисков выхода годового ИПЦ за прогнозный коридор 10–12% в текущем году и сдерживания инфляционных ожиданий. В АФК уточнили, что накопленная инфляция за 4 месяца 2025 года составила 5,16%.
Фото: АФК
Вместе с тем, прогноз по инфляции через год повышен до 11,8% (против 11,2% месяцем ранее), с учетом ускорения ее наблюдаемой динамики. Для сравнения, в начале года инфляция прогнозировалась на уровне 9,4%.
"Таким образом, реальная ставка в экономике может продолжить сокращаться с текущего показателя в 5,8% до 3,95% (−185 базисных пунктов), смягчая денежно-кредитные условия". АФК
Ожидаемая через год средняя цена на нефть Brent составила 64,9 доллара за баррель (с 68,7 ранее) на фоне ускоренного увеличения глобальных объемов добычи сырья странами ОПЕК+, торговых войн Белого дома, высоких рисков рецессии в мировой экономике.
Отметим, что на этой неделе цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года. Однако к четвергу, 8 мая, фьючерсы на сырую нефть марки Brent поднялись выше 61 доллара за баррель.
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