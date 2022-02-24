Платили всего 20 млн тенге налогов – Канат Бозумбаев о рынке «Алтын-Орда»

По словам акима, сейчас стоит задача по решению накопившихся проблем с крупнейшим рынком области. В частности, хотят произвести строительный, санитарный и налоговый контроль.

Есть базар-монополист «Алтын-Орда» и поручение президента по наведению там порядка. Сейчас готовимся. Какие-то цифры, может, раскрывать не буду. Но некоторые компании, связанные с этим рынком, в прошлые годы платили налоги всего от 10 млн до 20 млн тенге. При этом можете представить себе, сколько денег они не внесли в бюджет. Поэтому работа будет проведена по всем линиям. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев