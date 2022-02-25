Дархан Калетаев рассказал, как будут эвакуировать казахстанцев из Украины

В целом, на сегодняшний момент больше 500 человек подали заявку на эвакуацию (из Украины. - Прим. ред.) Сейчас во Львове находятся около 100 человек, в дороге - около 150. Чрезвычайный и полномочный посол РК в Украине Дархан Калетаев

По его словам, с украинского Львова казахстанцев перевезут в Польшу.

Понятно, рейс будет не один. По мере пребывания их во Львов, а там у нас автобусы готовы, их будут перевозить через границу по «зеленому» коридору в Польшу и оттуда будут отправлять. Если все 500 полетят, которые подали заявку, три борта, наверное, будет. Дархан Калетаев

Напомним, ранее стало известно, что Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау.

Вылет рейса из Катовице состоится 26 февраля в 02:00 местного времени (07:00 по времени Нур-Султана. - Прим. ред.). Пассажиры будут зарегистрированы на рейс по спискам, предоставленным Посольством РК в Украине, - сообщили в Air Astana.

Отвечая на вопрос, почему казахстанцев привезут в Атырау, а не в Нур-Султан, Алматы или Шымкент, посол объяснил, что в Атырау произойдет смена экипажа, а далее борт с казахстанцами полетит в Алматы.

Я (несколько часов. - Прим. ред.) назад с (президентом авиакомпании Air Astana Питером. - Прим. ред.) Фостером на эту тему говорил. Он сидел, выбирал, меня спросил: «Алматы или Нур-Султан?». Я ответил: «Наверное, Алматы, чтобы дальше легче было». Это будет Алматы, да. Дархан Калетаев

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Air Astana.

Подтверждаем, что борт с казахстанцами сначала прилетит в Атырау, а далее авиакомпания организует рейсы до Алматы, - сообщили в пресс-службе Air Astana.

Ранее Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам РК, находящимся на территории Одесской области.

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Позднее Посольство РК в Украине опубликовало еще одно заявление, в котором сообщило, что «занимается проработкой дополнительных маршрутов и рейсов для эвакуации казахстанских граждан».