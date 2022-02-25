Токаев представил нового министра внутренних дел

Как сообщает Акорда, открывая мероприятие, президент сообщил, что подписал указы об освобождении от должности министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и назначении на эту должность Марата Ахметжанова.

Глава государства отметил, что первыми, кто принял удар провокаторов и радикальных сил в ходе январских трагических событий, стали сотрудники органов внутренних дел.

По его словам, многие сотрудники полиции, оставаясь верными своему долгу, проявили стойкость и мужество при обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

Вместе с тем президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения законности, соблюдения прав граждан в ходе расследования.

Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жестко пресекать недозволенные методы расследования, – указал глава государства.

Фото: akorda.kz

Токаев подчеркнул, что органы внутренних дел должны быть гарантом обеспечения правопорядка и безопасности наших граждан.

Новому министру глава государства поручил принять все меры к повышению уровня защищенности прав и законных интересов граждан, доверия населения к полиции. Он также отметил необходимость продолжить реформу органов внутренних дел, в том числе в части внедрения сервисной модели полиции, повысить качество отбора и подготовки сотрудников.

Ранее указом президента РК Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел и назначен советником главы государства.