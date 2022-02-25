Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:40 25.02.2022

Лидеры стран НАТО призывают Россию немедленно прекратить спецоперацию в Украине

саммит Фото: nato.int
Лидеры стран НАТО (Североатлантический Альянс) на саммите выпустили с заявлением, в котором призывают Россию немедленно прекратить спецоперацию, а также отмечают, что продолжат политическую и «практическую» помощь Украине, передает Zakon.kz.
Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине по мере того, как она продолжает защищаться, и призываем других поступить так же, - приводят РИА Новости цитату из заявления НАТО.

Отмечается, что НАТО ввела в действие оборонительные планы, чтобы ответить на экстренные ситуации и защитить территорию альянса, так как считают операцию России на Украине - крупнейшей угрозой евроатлантической безопасности.

Сообщается также, что альянс сделает выводы в отношении своей стратегии сдерживания и обороны в связи действиями РФ.

Между тем, премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС намерены продолжать политику санкций, против РФ, даже если это будет означать потери для них самих.

Кроме того, по его словам, НАТО дополнительно разместила на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей. Также альянс продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО, уточнил Столтенберг.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров.

Новость по теме

Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной

Елена Беляева
Ситуация в Украине НАТО
Зеленский о помощи Запада: Мы остаемся в одиночку
25.02.2022
Дарига Назарбаева покидает Мажилис
25.02.2022
Байден: США вводят новые санкции против России
25.02.2022
Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота»
24.02.2022
Байден: Против России вводится «разрушительный пакет санкций»
25.02.2022
Главная Топ LIVE Все