Лидеры стран НАТО призывают Россию немедленно прекратить спецоперацию в Украине

Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине по мере того, как она продолжает защищаться, и призываем других поступить так же, - приводят РИА Новости цитату из заявления НАТО.

Отмечается, что НАТО ввела в действие оборонительные планы, чтобы ответить на экстренные ситуации и защитить территорию альянса, так как считают операцию России на Украине - крупнейшей угрозой евроатлантической безопасности.

Сообщается также, что альянс сделает выводы в отношении своей стратегии сдерживания и обороны в связи действиями РФ.

Между тем, премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС намерены продолжать политику санкций, против РФ, даже если это будет означать потери для них самих.

Кроме того, по его словам, НАТО дополнительно разместила на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей. Также альянс продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО, уточнил Столтенберг.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров.