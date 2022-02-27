Многотысячные акции в поддержку и Украины, и России проходят по всему миру

В Лондоне, в том числе у российского посольства, а также в Манчестере и Эдинбурге состоялись многотысячные акции протеста. Люди с украинскими флагами и плакатами выстроились у офиса премьер-министра, а на стене российского посольства оставили рисунки и надписи мелом.

В Вашингтоне большая группа протестующих собралась у Белого дома. Такие же демонстрации прошли в столице Техаса, городе Остин, и на Нью-Йоркской Таймс-Сквер.

Крупные демонстрации прошли в Израиле – марш в поддержку Украины прошел в Тель-Авиве, на бульваре Ротшильд. По приблизительным подсчетам, для участия в акции собралось более пяти тысяч человек. Здесь некоторые протестующие, судя по фото, сожгли свои российские паспорта.

В Польше, которая в последние дни принимает украинских беженцев, акции прошли в нескольких городах. В Польшу въехало уже более 100 тыс. человек.

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В Сербии прошли акции в поддержку России. Сотни участников вышли на улицы Белграда с флагами России, Беларуси и ДНР. Люди скандировали: «Сербы и русские – братья навек». К пешеходам присоединились и автомобилисты. Участники автопробега проехали по главному проспекту сербской столицы.

В столице Италии десятки человек вышли на митинг в поддержку Москвы. Демонстранты осудили попытки Альянса влиять на политику других государств и, главное, нежелание мировых лидеров видеть полную картину происходящего. Некоторые жители Рима призвали мировых лидеров вспомнить о событиях в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.

Решительный протест в адрес политики НАТО и США высказало Посольство Китая в Москве, опубликовав полный перечень стран, которые с момента окончания Второй мировой подверглись атаке со стороны США.

Пророссийская акция прошла и в Армении. В Ереване на Киевском мосту появилась гигантская вывеска с надписью «Армия России». Длина полотна – 50 метров.