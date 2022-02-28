15:56 28.02.2022
175 казахстанцев вылетят первым рейсом из Катовице
Фото: pixabay
В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что первым рейсом из Катовице вылетят 175 казахстанцев, эвакуированных из Украины, передает Zakon.kz.
В Министерстве иностранных дел РК ранее сообщили, что на репатриационный рейс зарегистрировались 175 казахстанцев, которые ожидают посадки на борт.
Самолет с казахстанскими гражданами готовится вылететь из Катовице. На борту воздушного судна 175 пассажиров. Из них 169 взрослых, шесть младенцев до двух лет.Пресс-служба КГА
Ранее стало известно, что 241 казахстанец пересек границу Польши.
Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сообщил, что 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.