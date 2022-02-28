175 казахстанцев вылетят первым рейсом из Катовице

В Министерстве иностранных дел РК ранее сообщили, что на репатриационный рейс зарегистрировались 175 казахстанцев, которые ожидают посадки на борт.

Самолет с казахстанскими гражданами готовится вылететь из Катовице. На борту воздушного судна 175 пассажиров. Из них 169 взрослых, шесть младенцев до двух лет. Пресс-служба КГА

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Ранее стало известно, что 241 казахстанец пересек границу Польши.

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Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сообщил, что 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.