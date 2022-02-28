Дети-маугли из Экибастуза начали разговаривать

Состояние детей стабильное, с улучшением, они начали играть, разговаривать, отвечать на вопросы. Аппетит у них хороший, – рассказали в региональном управлении здравоохранения.

Как пишет pavlodarnews.kz, были проведены консультации офтальмолога и сурдолога, а также сеанс телемедицины со специалистами столичного Национального научного центра материнства и детства. Маленьким пациентам провели дополнительное рентгенологическое и лабораторное обследование.

В управлении рассказали, что в алматинскую лабораторию отправили образцы крови на ТМС-генетический анализ.

Ранее в одной из квартир Экибастуза волонтерами были обнаружены четверо детей 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Они не разговаривали и не могли ходить.

После публикации истории акимам двух городов объявили выговор.