#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
524.32
609.05
6.52
Мир

В России разбился военный самолет

самолет, Россия, крушение , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 23:00 Фото: pixabay
В Республике Карелия (Россия) 13 ноября во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

"Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Экипаж погиб", – уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, самолет упал в безлюдной местности, полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось о другом крушении. Военный самолет Турции разбился у границы с Грузией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В России разбился истребитель
20:11, 12 августа 2023
В России разбился истребитель
Двухместный самолет с людьми на борту разбился в Карагандинской области
10:33, 30 сентября 2023
Двухместный самолет с людьми на борту разбился в Карагандинской области
В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет
10:40, 18 ноября 2023
В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: