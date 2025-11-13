В России разбился военный самолет

В Республике Карелия (Россия) 13 ноября во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

"Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Экипаж погиб", – уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, самолет упал в безлюдной местности, полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось о другом крушении. Военный самолет Турции разбился у границы с Грузией.

