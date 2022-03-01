Ряд мер принят Нацбанком РК для защиты финансового рынка

Казахстан является членом Евразийского экономического союза. Российская Федерация – наш ключевой торговый партнер, на долю которого приходится 42% казахстанского импорта. В связи с этим обострение геополитической ситуации и введение санкций против России передается и на нашу экономику. В результате значительного ослабления российского рубля растет давление на финансовый рынок Казахстана. Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов

По словам Пирматова, для минимизации негативных последствий внешних шоков Нацбанк реализует пакет мер, который направлен на смягчение рисков существенного роста инфляции, защиту тенговых сбережений и разумное использование золотовалютных резервов страны.

Во-первых, 24 февраля Нацбанк оперативно принял внеочередное решение по повышению базовой ставки до 13,5%. Это решение направлено на снижение давления на национальную валюту и уровень инфляции, а также на сохранность тенговых активов. Во-вторых, вместе с правительством незамедлительно начата реализация плана совместных действий. Анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физлиц в тенге за счет средств бюджета. Третье, вслед за повышением базовой ставки повышены предельные ставки по вкладам населения в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Четвертое, учитывая риски финансовой стабильности, Нацбанк провел валютные интервенции за прошлую неделю на 176 млн долларов США. Глава Нацбанка РК

Пирматов добавил, что информацию об интервенциях Нацбанк раскрывает оперативно.