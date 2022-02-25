Валютные интервенции на 176 млн долларов провел Нацбанк за неделю

На фоне обострения геополитической ситуации существенно возросло давление на финансовый рынок Казахстана. В результате значительного ослабления российского рубля (выше 85 рублей за доллар США) тенге в ходе сегодняшних торгов достигал исторических отметок на уровне 475,75 за доллар США. Пресс-служба Нацбанка РК

24 февраля Национальный Банк РК повысил базовую ставку до 13,5%.

Это решение направлено на снижение давления на национальную валюту и уровень инфляции. В случае кардинального ухудшения ситуации Национальный Банк оставил пространство для дальнейших решений в рамках процентной политики. Пресс-служба Нацбанка РК

Отмечается, что Нацбанк и правительство приступили к реализации Плана совместных действий.

Национальный Банк предпринимает действия для поддержки финансовой стабильности, а правительство реализует комплекс антикризисных мер.

Анонсирована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета. Эта мера направлена на сохранение ликвидности банковского сектора, а также повышение привлекательности тенговых депозитов. Пресс-служба Нацбанка РК

Также сообщается, что «вслед за повышением базовой ставки повышены предельные ставки по вкладам в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов».

Представленные оперативные меры призваны оказать стабилизирующий эффект на финансовый рынок Казахстана и, в частности, на его валютный сегмент, а в перспективе – снизить инфляционные ожидания. Пресс-служба Нацбанка РК

Национальный Банк опубликовал оперативную статистику валютных операций.

Так, с начала текущей недели по состоянию на 12:00 25 февраля объем валютных интервенций составил $176 млн, в том числе 24 февраля – $138 млн. Это позволяет сгладить перенос внешних шоков на казахстанский рынок, – говорится в сообщении.

Национальный Банк сохраняет право проведения валютных интервенций в дальнейшем в случае усиления рисков для финансовой стабильности. Применяя данный инструмент, Национальный Банк руководствуется принципом нейтральности и не препятствует рыночному курсообразованию. Какой-либо уровень обменного курса не таргетируется. Именно гибкий курс тенге позволяет обеспечить сохранность золотовалютных резервов, важность которых возросла на фоне реализации рисков внешнего сектора. Пресс-служба Нацбанка РК

В Национальном Банке отметили, что «дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут зависеть от развития геополитической ситуации и от реакции финансовых рынков».