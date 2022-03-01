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12:43 01.03.2022

Второй борт вылетел за казахстанцами из Атырау в Катовице

эвакуация Фото: Zakon.kz
В Комитете гражданской авиации рассказали о втором самолете, направленном за казахстанцами в Польшу, сообщает Zakon.kz.
Второй борт, направленный за гражданами Казахстана, вылетел из Атырау в Катовице в 10:13 (по времени Нур-Султана), – отмечено в сообщении пресс-службы КГА.

В ведомстве уточнили, что расчетное время прибытия в аэропорт Катовице 14:19 (по времени Нур-Султана).

Напомним, первый спецрейс с казахстанцами прилетел в Алматы поздно вечером 28 февраля.

В рамках договоренностей с госорганами Украины и Польши казахстанцам был обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования.

Ранее посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сообщил, что 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.

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