Второй борт вылетел за казахстанцами из Атырау в Катовице

Второй борт, направленный за гражданами Казахстана, вылетел из Атырау в Катовице в 10:13 (по времени Нур-Султана), – отмечено в сообщении пресс-службы КГА.

В ведомстве уточнили, что расчетное время прибытия в аэропорт Катовице 14:19 (по времени Нур-Султана).

Напомним, первый спецрейс с казахстанцами прилетел в Алматы поздно вечером 28 февраля.

В рамках договоренностей с госорганами Украины и Польши казахстанцам был обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования.

Ранее посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сообщил, что 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.