Пророчества Ванги на 2022 год: «Пандемия закончится большим конфликтом»

Ванги нет в живых уже более 25 лет, но ее предсказания широко обсуждаются и анализируются по сей день. Провидица предсказала многие исторические события: смерти Иосифа Сталина и Индиры Ганди, террористические акты 11 сентября 2001 года и другие.

Ванга также предупреждала и о тяжелой эпидемии, с которой придется столкнуться всему человечеству. Провидица говорила, что если люди не одумаются, продолжат гоняться за деньгами и устраивать войны, то мир может охватить эпидемия тяжелой болезни. А закончится пандемия с «криком петуха» – начало года петуха по славянскому календарю выпадает на 2021 год, а окончание – на март 2022 года.

Ванга неоднократно называла 22 февраля 2022 года «самым опасным днем». Она говорила, что в этот день «мир поделится на до и после». Некоторые толкователи считают, что Ванга могла говорить о конфликте между Россией и Украиной, в который будет вовлечен весь мир. Напомним, что именно 22 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Провидица предсказала разделение Украины и то, что она будет вовлечена в войну. Но при этом утверждала, что один из лидеров этих стран создаст «мощное славянское государство», а второй – мир на ближайшее тысячелетие. Последователи Ванги утверждают, провидица считала, что к 2024 году в Украине все нормализуется.