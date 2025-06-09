Пророчества Ванги совпадают с научными трендами 2025 года

Имя болгарской провидицы Ванги вновь на слуху. Как отмечает ряд специалистов, именно на 2025 год приходится сразу несколько ярких прогнозов ясновидящей, включая контакт с инопланетянами и технологические прорывы, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что ей приписывают десятки пророчеств, якобы сбывшихся, включая трагедию с подлодкой "Курск", теракты 11 сентября, смерть принцессы Дианы и даже приход к власти Барака Обамы.

По сообщениям самой Ванги, как следует из открытых источников, своими способностями она обязана неким невидимым существам, происхождение которых она не была в состоянии объяснить.

Что она предсказала на 2025 год

Прогноз на текущий год выглядит как сценарий фантастического романа. Его приводит издание FTIMES.

Контакт с внеземными цивилизациями. По словам Ванги, 2025 год станет переломным в истории человечества – в этом году мы якобы получим доказательства существования инопланетян.

Развитие телепатии. Под этим, вероятно, подразумеваются нейротехнологии и мозговые импланты, работа над которыми уже ведется. Например, разработки компаний вроде Neuralink Илона Маска.

Выращивание органов в лабораториях. Эта технология действительно выходит за рамки лабораторий – органоиды, напечатанные на биопринтерах, уже используются в тестировании лекарств. В перспективе – массовое применение в трансплантологии.

Новый источник энергии. Без конкретики, но с намеками: научное сообщество активно работает над термоядерным синтезом и "чистыми" реакторами. Возможно, предсказание связано именно с этим.

Война и демографический кризис в Европе. Снижение населения Европы может быть следствием военных и миграционных процессов.

В продолжении публикации также сказано, что одной из причин устойчивой популярности предсказаний Ванги является их масштаб. Она говорила не только о ближайших десятилетиях, но и о событиях, уходящих за горизонт тысячелетий.

Ранее астрологи обратились к трем представителям зодиакального круга с хорошей новостью. По данным специалистов, Скорпион, Дева и Овен с 6 июня 2025 года внезапно окажутся в эпицентре финансового потока.