Мажилис одобрил досрочное прекращение полномочий депутата Дариги Назарбаевой

В связи с тем, что Назарбаева Дарига Нурсултановна подала заявление о досрочном прекращении полномочий в качестве депутата Парламента, Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК и пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК и в связи с подачей заявления вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении ее полномочий. Член ЦИК РК Асылбек Смагулов

За прекращение полномочий проголосовали 99 депутатов, один — воздержался.

Напомним, о сложении полномочий депутата нижней палаты Парламента Дарига Назарбаева сообщила 25 февраля. Она отметила, что планирует полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

Освободившееся место в Мажилисе занял Саясат Нурбек. На пленарном заседании он принес клятву верно служить народу Казахстана.