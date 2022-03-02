10:27 02.03.2022
Мажилис одобрил досрочное прекращение полномочий депутата Дариги Назарбаевой
Фото: Пресс-служба Сената
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании Палаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Дариги Назарбаевой, передает корреспондент Zakon.kz.
В связи с тем, что Назарбаева Дарига Нурсултановна подала заявление о досрочном прекращении полномочий в качестве депутата Парламента, Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК и пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК и в связи с подачей заявления вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении ее полномочий.Член ЦИК РК Асылбек Смагулов
За прекращение полномочий проголосовали 99 депутатов, один — воздержался.
Напомним, о сложении полномочий депутата нижней палаты Парламента Дарига Назарбаева сообщила 25 февраля. Она отметила, что планирует полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
Освободившееся место в Мажилисе занял Саясат Нурбек. На пленарном заседании он принес клятву верно служить народу Казахстана.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата.Саясат Нурбек