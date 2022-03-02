«Тобол» стал обладателем Суперкубка Казахстана-2022 по футболу

Первыми добились успеха чемпионы Казахстана. На 29-й минуте футболисты «Кайрата» нарушили правила в своей площадке, игрок костанайцев Серикжан Мужиков реализовал пенальти и вывел свой коллектив вперед. Но спустя 10 минут португальский легионер алматинцев Жоао Пауло восстановил равновесие, забив шедевральный гол из-за пределов штрафной.

Первый тайм завершился мирной ничьей – 1:1.

Второй тайм Суперкубка запомнился дебютным использованием мировой футбольной системы VAR в матчах казахстанского футбола в 2022 году. Арбитр матча Данияр Сахи в спорной ситуации воспользовался помощью электронной системы и назначил 11-метровый штрафной в ворота «Тобола». Но свой шанс вывести вперед алматинскую дружину упустил Рикардо Алвеш, который промахнулся с отметки.

Костанайцы не заставили долго ждать своих болельщиков и вскоре порадовали их. Победный гол забил новичок клуба Айбар Жаксылыков, который вышел на замену и, получив пас от Серикжана Мужикова, первым касанием отправил мяч в сетку.

2:1 – «Тобол» второй год подряд берет Суперкубок и первый трофей в новом сезоне.

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