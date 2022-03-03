В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев из Украины в соседние страны. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. March 2, 2022

Ранее в ООН назвали число украинских граждан, покинувших страну с 24 февраля с началом специальной операции РФ в Украине, озвучив число в 660 тысяч человек.

Большинство беженцев прибывают в Польшу, Венгрию и другие страны.

2 марта правительство Чехии объявило, что введет в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва украинских граждан, который вступит в силу в пятницу, 4 марта.