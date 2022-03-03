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09:48 03.03.2022

В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины

организация объединенных наций Фото: pixabay
Верховный комиссар ООН Филиппо Гранди заявил, что количество беженцев из Украины составило один миллион. Это общее число людей, которые покинули Украину за неделю, передает Zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев из Украины в соседние страны.Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

Ранее в ООН назвали число украинских граждан, покинувших страну с 24 февраля с началом специальной операции РФ в Украине, озвучив число в 660 тысяч человек.

Большинство беженцев прибывают в Польшу, Венгрию и другие страны.

2 марта правительство Чехии объявило, что введет в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва украинских граждан, который вступит в силу в пятницу, 4 марта.

Оксана Житникова
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