Оперативный штаб создали после землетрясения на юге Казахстана

Ночью 6 октября на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкент создан оперативный штаб, сообщает Zakon.kz.

В оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференц-связь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Батырбека Абашева. Обсуждена текущая обстановка в регионах, передает пресс-служба МЧС страны.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации", – говорится в сообщении.

Открыта горячая линия для связи и помощи:

Командный центр МЧС РК – 87172704118;

ДЧС Туркестанской области – 87253357886;

ДЧС Жамбылской области – 87262513575;

ДЧС города Шымкент – 87252955706.

6 октября в 01:29 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зафиксировано землетрясение. По данным расчетов, сила ощутимости в Казахстане достигала до 4 баллов по шкале MSK-64.