Токаев о разговоре с Путиным и Зеленским: озвучены детали

Поговорил с президентом Владимиром Путиным по вопросам торгово-экономического развития. По ситуации в Украине подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров, – отмечено в сообщении.

Также президент рассказал детали разговора с Владимиром Зеленским.

Поговорил с Владимиром Зеленским о ситуации в Украине. Подчеркнул важность достижения соглашения путем переговоров для прекращения военных действий в Украине. Достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере, – заявил Токаев.

Напомним, 1 марта Касым-Жомарт Токаев уже высказывался о ситуации в Украине. Президент Казахстана призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.