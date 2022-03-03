11:26 03.03.2022
Токаев о разговоре с Путиным и Зеленским: озвучены детали
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о телефонных переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.
Поговорил с президентом Владимиром Путиным по вопросам торгово-экономического развития. По ситуации в Украине подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров, – отмечено в сообщении.
Также президент рассказал детали разговора с Владимиром Зеленским.
Поговорил с Владимиром Зеленским о ситуации в Украине. Подчеркнул важность достижения соглашения путем переговоров для прекращения военных действий в Украине. Достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере, – заявил Токаев.
Напомним, 1 марта Касым-Жомарт Токаев уже высказывался о ситуации в Украине. Президент Казахстана призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.